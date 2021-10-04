حصاد ١٢١ ألف فدان من محصول الأرز وتجميع ٩٢.٦ ألف طن قش بالشرقية

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الإنتهاء من حصاد 121 ألف فدان مزروع بمحصول الأرز بنسبة تخطت 57%، بالإضافة إلى كبس وتجميع 92 ألف و675 طن قش أرز منذ بدء موسم الحصاد، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة بمحصول الأرز هذا العام بلغت 212 ألف 47 فدان بنطاق دائرة المحافظة.

أكد محافظ الشرقية على الجهات المعنية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المزارعين أثناء موسم حصاد الأرز، وتجهيز المخازن ومراكز التجميع لضمان الحفاظ على جودة المحصول باعتباره ثروة زراعية وقومية هامة، مشدداً على بذل الجهود اللازمة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لمحاربة الحرق المكشوف لقش الأرز، وتعظيم سبل الاستفادة منه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وأشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة ،إلى أنه تم تجهيز 82 نقطة تجميع بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى 53 موقع جديد لاستلام وكبس قش الأرز، حيث بلغ إجمالي ما تم كبسة وتجميعه حتي الان بنقاط التجميع ومواقع الحصاد 92 ألف و675 طن قش أرز، وتم الانتهاء من فرم 50 ألف و143 طن، وتشوين 99 ألف و184 طن قش أرز وكذلك تحرير 40 محضر حرق قش أرز للمزارعين المخالفين، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

أوضح وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة حصاد محصول الأرز هذا العام، والعمل على مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال توعية المزارعين بمدي خطورتها وأثرها على صحة الإنسان والبيئة، وكونها إهداراً لأحد مصادر الثروة التي يمكن الاستفادة منها كعلف للماشية في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدا أنه تم توفير المعدات اللازمة لنقل وفرم وكبس المخلفات الزراعية وتوزيع المكابس الخاصة بكبس قش الأرز على مراكز التجميع بنطاق المحافظة، والتأكد من سلامة تشغيلها.

أضاف وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه منذ بدء موسم زراعة الأرز قامت إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ 96 ندوة توعوية للمزارعين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتعريفهم بالطرق الحديثة لزراعة الأرز بهدف تحقيق أعلي إنتاجية له، وكذلك طرق تدوير قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه من خلال تحويله إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية.