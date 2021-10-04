سقوط تاجر المخدرات فى بنى سويف

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف من ضبط عاطل له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبحوزته (2 فرد خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من نبات البانجو المخدر – كمية من الأقراص المخدرة) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى ،تحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.