الداخلية تشارك الأيتام الفرحة بـ العام الدراسى وتهديهم حقائب مدرسية في الغربية

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قامت وزارة الداخلية بتجهيز (حقيبة مدرسية) لإهدائها للأطفال بدور (الأيتام – الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة) يأتى ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وقد قامت وزارة الداخلية بتوزيع عدد من (الحقائب المدرسية) على عدد من تلك الدور الكائنة بمحافظة البحيرة، هذا وقد تم مراعاة كافة التدابير الإحترازية والوقائية أثناء عمليات التوزيع وإجراء أعمال التعقيم والتطهير حرصاً على سلامة المواطنين والقوات المشاركة في المبادرة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى للوزارة والتواصل مع المواطنين من خلال المبادرات الإنسانية ومشاركتهم الإحتفالات بكافة المناسبات