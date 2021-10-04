ضبط المتهم بانشاء كيان تعليمى وهمى لمنح الشهادات العلمية المقلدة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط أحد الأشخاص ،تبين انه قام بإنشاء جمعية خدمية بمدينة نصر أول ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة زاعماً كونها هيئات علمية متخصصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولى والبحث العلمى ، وإستخدام تلك الكيانات الوهمية فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات عليا ، وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المقر على "كمية كبيرة من الشهادات "مزورة" منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة ولإحدى الأكاديميات بأسماء العديد من الأشخاص - كمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية - نماذج إلتحاق بكيان وهمى بالصحافة والإعلام - كتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية - طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص - عدد من الكارنيهات خاصة بالعديد من الأشخاص من الطلاب والعاملين منسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة - أكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى .