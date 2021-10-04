أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط المتهم بانشاء كيان تعليمى وهمى لمنح الشهادات العلمية المقلدة

Print
ضبط المتهم بانشاء كيان تعليمى وهمى لمنح الشهادات العلمية المقلدة ضبط المتهم بانشاء كيان تعليمى وهمى لمنح الشهادات العلمية المقلدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من رصد نشاط أحد الأشخاص ،تبين انه قام بإنشاء جمعية خدمية بمدينة نصر أول ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة زاعماً كونها هيئات علمية متخصصة فى مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولى والبحث العلمى ، وإستخدام تلك الكيانات الوهمية فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات عليا ، وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المقر على "كمية كبيرة من الشهادات "مزورة" منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة ولإحدى الأكاديميات بأسماء العديد من الأشخاص - كمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية - نماذج إلتحاق بكيان وهمى بالصحافة والإعلام - كتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية - طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص - عدد من الكارنيهات خاصة بالعديد من الأشخاص من الطلاب والعاملين منسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة - أكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة"، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية