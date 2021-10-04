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ضبط متهم بالاتجار فى النقد الاجنبى بمعاونة اخر مقيم بالخارج

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ضبط متهم بالاتجار فى النقد الاجنبى بمعاونة اخر مقيم بالخارج ضبط متهم بالاتجار فى النقد الاجنبى بمعاونة اخر مقيم بالخارج

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج قام بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخـــارج مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

أمكن ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع الثانى "المتواجد بالخارج حالياً " كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه مصرى.

المصرى اليوم

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