ضبط شخص بحوزته ١٧ قطعة «حشيش» و١٠ جرامات «شابو» بقنا

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تمكنت مباحث قسم قن، الإثنين، من ضبط شخص بحوزته كمية من المخدرات و«الشابو» وسلاح ناري بمنطقة مساكن عثمان شرق مدينة قنا.

كان اللواء مسعد أبوسكين مدير أمن قنا تلقى إخطارًا بضبط تاحر مخدرات وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

وكشفت تحريات اللواء طارق يحيى مدير المباحث الجنائية قيام حملة أمنية ضمت النقباء زياد مدني وحسام عبيد ومحمد جمال من ضبط المدعو «عبدالباسط .ج» تاجر مخدرات بحوزته عدد ١٧ قطعة حشيش و١٠ جرامات من مخدر «الشابو» وطبنجه نارية بمنطقة مساكن عثمان شرق مدينة قنا.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.