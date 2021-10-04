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«الداخلية»: ضبط 9726 مواطن لعدم ارتداء كمامة ومخالفة اجراءات «كورونا»

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«الداخلية»: ضبط 9726 مواطن لعدم ارتداء كمامة ومخالفة اجراءات «كورونا» «الداخلية»: ضبط 9726 مواطن لعدم ارتداء كمامة ومخالفة اجراءات «كورونا»

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أعلنت وزارة الداخلية ضبط 9726 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 294قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 1433 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس. وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 9726 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9692 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة ضد34 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأضافت: «تحرير 1433 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 294 قضية في مجال منع تداول الأرجيلةن بإجمالى مضبوطات 1390أرجيلة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة نوجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين»

المصرى اليوم

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