6 عروض مسرحية في اليوم السابع من المهرجان القومي للمسرح

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يشهد اليوم السابع من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر الحالي، بدء ورشتي التأليف المسرحي والمكياج، بالإضافة إلى تقديم 6 عروض مسرحية.

وتنطلق ورشة التأليف المسرحي الذي يقدمه الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، وتبدأ في 2 ظهرا حتى 5 عصرا، وورشة المكياج التي يقدمها الماكر إسلام عباس، من 2 ظهرا وحتى 5 عصرا.

ويقدم 6 عروض مختلفة، تبدأ على مسرح الجمهورية في السادسة مساء، بتقديم العرض المسرحي «وفاة بائع متجول» إنتاج فرقة طيبة المستقلة، تأليف آرثر ميللر، إعداد وإخراج سعيد مدكور، وعلى مسرح السلام، يعرض في الثامنة مساء العرض المسرحي «مهاجر بريسبان» إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الفرنكوفوني الكبير جورج شحادة، ترجمة أدونيس، وإخراج الدكتور جمال ياقوت،.

وعلى مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية، يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحى «برنتانيا» إنتاج المعهد العالى للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وفى العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، العرض المسرحى «السيرة الوهمية» إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض مستقى من نصوص مسرحية للكاتب الراحل رأفت الدويرى، وإخراج طارق الدويرى.

وفى العاشرة مساء، يقدم على قاعة صلاح جاهين بمسرح الطليعة، العرض المسرحى «التغريبة بنت الزناتى» من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين، وفى العاشرة مساء أيضا يقدم العرض المسرحى «كيفين» إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبدالرازق، إخراج حسام ياسين.