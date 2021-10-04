اقتصادية قناة السويس: ميناء الأدبية يستقبل أكبر «ونش» في العالم (صور)

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استقبل ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الإثنين، أكبر ونش في العالم بحمولة 1200 طن ويبلغ وزنه ٤٠٠ طن، ويأتي ذلك في إطار الدور الهام لموانئ المنطقة في خدمة المشروعات القومية للدولة واستقبال المعدات والمهمات الثقيلة التي تخدم هذه المشروعات وتلك التي تستخدم في أعمال الإنشاءات.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية في بيان، الإثنين، إنه تم استقبال هذا الونش مفكك ليتم تركيبه بواسطة إحدى شركات المقاولات الوطنية والذي سيتم استخدامه في تشييد وبناء أطول ساري في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يبلغ ارتفاع هذا الساري ١٩١ متر.

من جانبه، قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن موانئ المنطقة الاقتصادية شهدت عملية تطوير في البنية التحتية والمرافق والخدمات والميكنة الإلكترونية لتعاملاتها وتزويدها بأحدث الأجهزة الملاحية، مما أضاف لهذه الموانئ الكثير من المميزات، مشيراً إلى استمرار التنمية بالموانئ بما يحقق التنافسية مع مثيلاتها في البحرين الأحمر والمتوسط، لرفع المنطقة الاقتصادية ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية ومما يؤكد على قدرة المنطقة على تحقيق المزيد من أهداف رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكد زكي أن عمليات التطوير للموانئ تتيح لها استقبال حمولات ضخمة من البضائع وكذلك استقبال أضخم السفن العالمية وأيضا استقبال معدات ومهمات المشروعات القومية، ما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات الأداء داخل الموانئ، ورسالة أيضاً إيجابية للمستثمرين والخطوط الملاحية على قدرة موانئ المنطقة الاقتصادية في عمليات تداول مثل هذه الحمولات.

اقتصادية قناة السويس: ميناء الأدبية يستقبل أكبر "ونش" في العالم بحمولة 1200 طن

اقتصادية قناة السويس: ميناء الأدبية يستقبل أكبر "ونش" في العالم بحمولة 1200 طن

اقتصادية قناة السويس: ميناء الأدبية يستقبل أكبر "ونش" في العالم بحمولة 1200 طن

اقتصادية قناة السويس: ميناء الأدبية يستقبل أكبر "ونش" في العالم بحمولة 1200 طن