رسميًا.. الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي في الإسكندرية (صور)

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يتسلّم مركز هندسة الآثار والبيئة في جامعة القاهرة، باعتباره استشاري وزارة السياحة والآثار، مشروع ترميم وتوثيق ودرء خطورة للمعبد اليهودي (الياهو هانبى)، الكائن بشارع النبى دانيال في الاسكندرية، بشكل نهائى اليوم الاثنين من الشركة المنفذة (المقاولون العرب).

وقال المهندس رمضان صبحى، مدير المشروع بالشركة المنفذة، أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى تسليماً نهائياً، بعد فترة ضمان دامت عام حيث جرى التسليم الابتدائى قبل افتتاح المعبد من قبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وفقا للمتعارف عليه في مثل هذه النوعية من المشروعات، وبلغت التكلفة الاجمالية للأعمال بمرحلتيه قرابة 67 مليون جنيه.

وأوضح "صبحي"، في تصريحات لـ"المصرى اليوم"، أن أعمال الترميم والتوثيق للمعبد اليهودى، تمت تحت اشراف لجنة اثرية رسمية، برئاسة محمد السيد متولى مدير عام الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية في الاسكندرية، مشرفا عاما، وعضوية محمد احمد فوزى مدير عام آثار وسط، ونرمين صلاح السيد وعمرو البدوى أمام مفتشا اثار، بالإضافة الى المهندسة نسرين الحناوي والمهندس البربرى نظامى من الإدارة الهندسية.

وكشف عن فوز الشركة المنفذة للأعمال بمشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي "إلياهو هانبي بالإسكندرية"، بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل، في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء، وفقا لمجلة " Engineering News - Record " الأمريكية،مشيرا الى أن الجائزة تأتي ضمن 4 مشروعات فازت بجوائز عالمية، حيث فاز مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف، وجائزة أفضل مشروع علمي في فئة مشروعات النقل والسكك الحديدية عن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث المرحله 4 b وجائزة أفضل مشروع علمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب العاصمه الاداريه الجديده.

وأشار الى أن المرحلة الأولى التى يجرى تسليمها بشكل نهائى، شملت المبنى الرئيسى للمعبد بالكامل وبدأت في اغسطس 2017 عندنا تم اسناد الدراسات الخاصة بالمشروع الى الشركة المنفذة عقب قرار وزارة السياحة والآثار بترميم وتوثيق المعبد فور سقوط السقف الخاص بلسم مصلى السيدات (الشخشيخة) .

وكان عاطف الدباح، مدير المكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في وزارة السياحة والآُثار، ترأس وفدا اثرياً لإجراء معاينات على الطبيعة وجولة تفقدية شملت عدد من المواقع الأثرية الاسلامية، والتى تجرى بها مشروعات ترميم وتطوير ودرء خطورة، وذلك بهدف الوقوف على الموقف التنفيذى الحالى ومعدلات الأداء، والتى من بينها المعبد اليهودى .

وتبلغ المساحة الإجمالية للمعبد 4200 متر مربع وهو عبارة عن طابقين، طابق للرجال وطابق للسيدات، ويحتوي على مكتبة مركزية قيمة يعود تاريخ بعضها إلى القرن الخامس عشر وعمرها يتجاوز 700 سنة كما يضم المعبد صفوفًا من المقاعد الخشبية تسع لـ 700 شخص، بالإضافة إلى صناديق من الرخام مخصصة لجمع التبرعات لليهود من الفقراء والمرضى وعدد من المكاتب الخاصة بالطائفة اليهودية التي قدّمت الخدمات إلى أبناء الطائفة.

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)

الآثار تتسلم مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي رسمياً في الاسكندرية .. والشركة المنفذة تفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي لعام 2021 (صور)