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الإمارات تصدر بيان جديد حول إعصار شاهين

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الإمارات تصدر بيان جديد حول إعصار شاهين الإمارات تصدر بيان جديد حول إعصار شاهين

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أفاد المركز الوطني للأرصاد الإماراتية بأن إعصار «شاهين» ضعف وتحول إلى منخفض جوي يتحرك جنوبا يصاحبه سحب متوسطة على المناطق الشرقية ومنطقة العين مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأضاف المركز في بيان له، اليوم الاثنين، أن البحر شديد الإضطراب وارتفاع الموج يتراوح من 8 إلى 9 أقدام في عمق بحر عمان، ويصل إلى 5 أقدام على الساحل الشرقي من الإمارات، ويكون مضطربا في بحر الخليج العربي، وارتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام، متوقعا ضعف المنخفض الجوي وتحركه إلى جنوب البلاد في الربع الخالي.

وعن تأثير المنخفض الجوي على الإمارات، أشار المركز إلى استمرار السحب المتوسطة على منطقة العين وجنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تخف تدريجياُ في المساء.

وتكون الرياح نشطة السرعة أحيانا تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة خلال فترة النهار، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز الإماراتي أن البحر يكون مضطربا في عمق بحر عمان ومتوسطا على الساحل، ويخف ليلا ويصبح متوسطا إلى خفيف بوجه عام، وفي الخليج العربي يكون مضطربا نهارا، يصبح متوسطا إلى خفيف مساء.

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