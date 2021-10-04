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تاجر الشابو المخدر سقط وبحوزته المخدرات وسلاح نارى بالاسماعيلية

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تاجر الشابو المخدر سقط وبحوزته المخدرات وسلاح نارى بالاسماعيلية تاجر الشابو المخدر سقط وبحوزته المخدرات وسلاح نارى بالاسماعيلية

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من ضبط عاطل ،له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (فرد محلى - عددمن الطلقات – كمية من مخدر الهيدرو – كمية من مخدر الشابو - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

المصرى اليوم

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