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جهود امنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة متوفية بقصر النيل

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جهود امنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة متوفية بقصر النيل جهود امنية لكشف غموض العثور على جثة فتاة متوفية بقصر النيل

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تكثف أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة فتاة متوفية داخل شقة بمنطقة قصر النيل.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالقاهرة من الأهالى بمتوفية داخل أحد الشقق بقصر النيل، انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة تبين انها لفتاة فى العقد الثالث من العمر ،وبفحص الجثمان تبين عدم وجود أي اصابات ظاهرية.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار،؛ تمهيدا لتفريغها لرصد المترددين على العقار كما يقوم رجال المباحث بفحص علاقات المتوفية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه

المصرى اليوم

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