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«أمن المنافذ»: تحرير 6 وقائع تهريب و53 قضية أنن عام خلال 24 ساعة

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«أمن المنافذ»: تحرير 6 وقائع تهريب و53 قضية أنن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: تحرير 6 وقائع تهريب و53 قضية أنن عام خلال 24 ساعة

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واصلت وزارة الداخلية جهودها في قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: إن الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية قامت خلال 24 ساعة بتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (ملابس جاهزة - مستلزمات طبية).

وأضافت: «في مجال الأمن العام تم ضبط (53) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (662) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكا تم تنفيذ (178) حكما قضائيا متنوعا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

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