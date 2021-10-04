لتوفير المستلزمات المدرسية ..«الداخلية» تواصل اطلاق مبادرة «كلنا واحد» واهداء حقائب

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تواصل وزارة الداخلية إطلاق المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد» للمشاركة في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «إنطلقت فعاليات المرحلة التاسعة عشر من مبادرة كلنا واحد للمشاركة في توفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، وإهداء حقائب مدرسية للمناطق الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد».

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.