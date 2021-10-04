تشيلي وإسبانيا يهديان متحف «محفوظ» مؤلفات الحاصلين على نوبل

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استقبل الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أمس، بمتحف نجيب محفوظ «بتكية محمد بك ابو الدهب» بشارع الأزهر، السفير الأسباني بالقاهرة «رامون خيل كاسارس» والذي قام بإهداء بمكتبة أدباء نوبل بالمتحف عدد من مؤلفات الكتاب الأسبان الحاصلين على جائزة نوبل: خوسية انتيجاري، خاسيتنو بينانيتي، بيثته الكسناندري وخوان رامون خمينيث .

حيث أثني السفير الأسباني على سيناريو العرض المتحفي والمعروضات بالمتحف معرباً عن سعادته بزيارة متحف كاتب متميز له جمهور كبير بأمريكا اللاتينية، وأن تضم جنبات المتحف كتابات لأدباء نوبل الأسبان، واشار إلى أن اللغة الأسبانية في مصر تحظي باهتمام كبير حيث يدرسها عدد كبير من الطلبة المصريين.

وقدم الكاتب الكبير يوسف القعيد رئيس مجلس أمناء المتحف الشكر للسفير الأسباني قائلا أن ما بين مصر وأسبانيا أكبر من كل الكلمات، واشار «القعيد» إلى أن مكان المتحف اختير بعناية، فمنطقة الأزهر والحسين شهدت العديد من أحداث روايات نجيب محفوظ العظيمة مثل: زقاق المدق وقصر الشوق والسكرية وغيرها من الروايات .من جانبه أعرب الدكتور فتحي عبدالوهاب عن سعادته بإضافة المجموعة الثالثة من مؤلفات الأدباء الحاصلين على نوبل بعد كولومبيا وتشيلي، كما أكد على سعيه للحصول على كتابات كل الحاصلين على نوبل، مشيراً إلى قيام الصندوق باستكمال الدور الثالث من مبنى المتحف، ليخدم نشاطة طلبة المدارس وسكان المنطقة بشكل موسع.

وفي السياق نفسه، كانت السفارة التشيلية بالقاهرة قد أهدت المتحف يوم الإثنين الماضي مجموعة أخرى من المؤلفات، حيث قام السيد بابلو أرياران سفير تشيلي بالقاهرة، بإهداء عدد من مؤلفات الكاتبة جابرييلا ميسترال الحائزة على جائزة نوبل، لتنضم مؤلفاتها بجوار مؤلفات الأدباء الحاصلين على جائزة نوبل في الاداب بالمتحف.

حيث أكد السفير بابلو أرياران، على أن فكرة احتواء المتحف على كتابات نوبل جيدة للغاية، مشيراً أنه قدم للمتحف كتابات «ميسترال» وفي القريب سيتم تقديم كتابات الشاعر التشيلي الشهير «بابلو نيرودا».. مؤكداً على أن «محفوظ» يحتل مكانة كبيرة في الثقافة التشيلية وهو من الادباء العالميين المعروفين في أوساط المثقفين والشعب التشيلي.

جدير بالذكر أن سفارة كولومبيا بالقاهرة قد أهدت المتحف اعمال الكاتب الكولومبي الكبير جابريل جارثيا ماركيز في أغسطس الماضي في ذكري رحيل محفوظ لتكون باكورة مكتبة أدباء نوبل بمتحفه .

متحف نجيب محفوظ - صورة أرشيفية

متحف نجيب محفوظ - صورة أرشيفية