أخبار عاجلة

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات هدم على طريق بطوخ (صور)

Print
ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات هدم على طريق بطوخ (صور) ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات هدم على طريق بطوخ (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط عبدالفتاح العزب، رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ، جرار زراعي يلقى مخلفات هدم بالطريق العام على طريق كفر الجمال- برشوم وعلى الفور تم التحفظ على الجرار والمقطورة وتحرير محضر لقائدة وتطبيق الغرامة الفورية علية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد «العزب»، أن طريق كفر الجمال – برشوم هو من الطرق البديلة الهامة للطريق الزراعى ويجب الحفاظ عليه من اية تعديات أو تشوينات تهدد حياة الآخرين.

وتابع أحمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، أعمال رصف ورفع كفاءة نفق الحدادين بطوخ ضمن أعمال رد الشى لاصلة كما تم رصف طريق نفق الدلتا من أمام مركز شرطة طوخ وحتى التقاء طريق كفر منصور من أمام الكنيسة.

كما تابع رئيس المدينة اعمال رفع المخلفات مع على جانبى الطريق في وخاصة طريق كفر منصور – طوخ وكذا طريق طوخ مشتهر والدير وميت كنانة مؤكدا على ضرورة الاهتمام والنهوض بمنظومة النظافة في القرى ورفع المخلفات من بؤر التجمع وأماكن التجمعات من طريق كفر منصور- طوخ ومنطقة الصيانة بكفر عابد ومنطقة مجمع المصالح بكفر منصور.

ضبط جرار يلقى مخلفات على الطرق بطوخ
ضبط جرار يلقى مخلفات على الطرق بطوخ
ضبط جرار يلقى مخلفات على الطرق بطوخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية