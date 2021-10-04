ضبط جرار زراعي يلقي مخلفات هدم على طريق بطوخ (صور)

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ضبط عبدالفتاح العزب، رئيس الوحدة المحلية بقرية ترسا بطوخ، جرار زراعي يلقى مخلفات هدم بالطريق العام على طريق كفر الجمال- برشوم وعلى الفور تم التحفظ على الجرار والمقطورة وتحرير محضر لقائدة وتطبيق الغرامة الفورية علية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أكد «العزب»، أن طريق كفر الجمال – برشوم هو من الطرق البديلة الهامة للطريق الزراعى ويجب الحفاظ عليه من اية تعديات أو تشوينات تهدد حياة الآخرين.

وتابع أحمد الوزيرى، رئيس مركز ومدينة طوخ، أعمال رصف ورفع كفاءة نفق الحدادين بطوخ ضمن أعمال رد الشى لاصلة كما تم رصف طريق نفق الدلتا من أمام مركز شرطة طوخ وحتى التقاء طريق كفر منصور من أمام الكنيسة.

كما تابع رئيس المدينة اعمال رفع المخلفات مع على جانبى الطريق في وخاصة طريق كفر منصور – طوخ وكذا طريق طوخ مشتهر والدير وميت كنانة مؤكدا على ضرورة الاهتمام والنهوض بمنظومة النظافة في القرى ورفع المخلفات من بؤر التجمع وأماكن التجمعات من طريق كفر منصور- طوخ ومنطقة الصيانة بكفر عابد ومنطقة مجمع المصالح بكفر منصور.

ضبط جرار يلقى مخلفات على الطرق بطوخ

ضبط جرار يلقى مخلفات على الطرق بطوخ