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إزالة 54 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا

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إزالة 54 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا إزالة 54 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات الولاية، والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف، والتعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، وتحرير محاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي 54 حالة إزالة لتعديات على أملاك الدولة، منها 47 حالة بمساحة 1062متر مربع، على أرض أملاك دولة ولاية الري بقرية الريرمون، و7 حالات تعدى ببناء مدافن على مخر السيل بقرية الشيخ عبادة، التابعة لمجلس قروي الروضة بمساحة 1500متر مربع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

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