«الضرائب» تتيح فتح الملفات لمزاولي التجارة الإلكترونية بعنوان الإقامة

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أعلن رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، الاثنين، إتاحة فتح الملفات الضريبية لمزاولى نشاط التجارة الالكترونية بعنوان الإقامة مع تقديم صورة عقد الإيجار أو التمليك مع إيصال مرافق حديث.

يأتي ذلك حسب بيان لعبدالقادر، الاثنين، في إطار التيسيرات التي تقدمها المصلحة لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل بالمصلحة.

ولفت إلى متابعة وزارة المالية لجهود مصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وحول الموقف الضريبي للشركات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية، أوضح رئيس المصلحة أنه بالنسبة للضريبة على الدخل أن جميع الأفراد أو الشركات التي تمارس نشاطا تجاريًا أو غير تجاري (أنشطة المهن الحرة) سواء عبر المنصات الإلكترونية أو التجارة بشكلها التقليدي تخضع للضريبة على الدخل طبقا للقانون 91 لسنة 2005، ويجب عليها التسجيل لدى المصلحة والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، لافتاً إلى أنه على كل من يمارس نشاطا تجاريا أو غير تجاري (مهنيا) من خلال مواقع التواصل الاجتماعى التوجه لمأمورية ضرائب الدخل الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للتسجيل.

وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، قال «عبدالقادر»: «إنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، فإن الشركات التي تمارس نشاط بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة، كما أن الأفراد والشركات التي تقوم بتقديم خدمات مهنية واستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10%، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول، عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة، أوالخدمة المؤداة التي نص عليها القانون».

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز - اليوتيوبرز) عليهم التوجه للمأمورية الواقع في نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة.

وقال عبدالقادر إنه في حالة وجود أي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بالمصلحة.