مؤتمر تحديات التغيرات المناخية: مواجهة تغير المناخ تحتاج تحول اقتصادي شامل

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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة خلال فعاليات المؤتمر الوزاري، للاتحاد من أجل المتوسط والذ يناقش تحديات التغيرات المناخية.

أننا نواجه تحديات وتغيرات مناخية تفرض علينا التكيف والتعاون من أجل مواجهتها لأن هناك مجتمعات تواجه هذا الخطر على المستوي العالمي.

وبالتالي نحن بحاجة إلى المزيد من الدعم المقدم من الدول المتقدمة للحد من آثار التغيرات المناخية من خلال نقل التكنولوجيا والإبقاء بالالتزامات لسد احتياجات الدول النامية.

والمشهد الواقع في التغيرات المناخية وما تحمله من تهديدات بفرض علينا وجود حلقات نقاشية بطريقة شفافة وتعاون مثمر بين القطاع الخاص والعام ومقدمي المنح.

ولذلك تدعم مصر دعوة الأمين العام للاتحاد للحد من آثار تغيير المناخ، فمصر على سبيل المثال تواجه تحدي مائي وتواجه ضغوط مائية ولقد اتخذت بالفعل عدد من الخطوات أبرزها افتتاح أكبر محطة لمعالجة المياه في بحر البقر.

كما اتفقنا في مصر على خطة طموحة للتنوع البيولوجي أهمها رفع الوعي وتوفيى التمويل لمواجهة التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي وتغير المناخ سواء في شكل تغييرات مباشرة وغير مباشرة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية، التي سوف تعتمد عليها الأجيال القادمة.

وأشارت أن أزمة فيروس كورونا أكدت أن الطبيعة ليست في حاجة إلينا ولكن نحن الذين في حاجة إليها.

‏ فيما أكد السفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد على ضرورة التحول إلى الاقتصاد الدائري الذي يتطلب اتخاذ عظة إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية.

‏مشيرا إلى وجود توافق بالفعل على ضرورة أن تشمل الخطط الاقتصادية طرق لاستغلال الموارد الطبيعية لخلق فرص للعمل ونحن على علم بالدعامات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

‏وان من بين خطوات تحقيق تلك التنمية هي الانتقال من الاقتصاد المركزي ذات الهدف الواحد إلى النموذج الاقتصادي الذي يسعي لتحقيق أكثر من هدف.

‏فالعمل البيئ يتطلب تحقيق مفهوم التنمية الشاملة وبالفعل حقق الاتحاد من ١٠ سنوات خطوات جادة في هذا السبيل، لان هناك جهد مشترك بين كافة الدول للحد من مصادر التلوث في البحر المتوسط والحد من المخلفات الصلبة والصناعية وتلوث المياه، كما تم التوسع وربط ذلك بتغير المناخ.

‏وقال: «ومن خلال هذا الاجتماع الوزاري نود أن نشير إلى ثلاث خطوات تم العمل عليها ومنها تحقيق الاقتصاد الاجتماعي الشامل الدائري وتقليل التلوث في البحار والهواء والتربة واستعادة الموارد

‏وهناك مشروعات بدأ العمل عليها أكدت أن منطقة المتوسط بالفعل رائدة في تحقيق نجاحات، لكونها منطقة ساخنة من حيث التنوع البيولوجي وتحتاج المزيد من الأبحاث والابتكارات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

‏وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الإنسانية تواجه تحديات عديدة في أزمة تغير المناخ وتضع الإنسانية في تحدي كبير يؤكد على ضرورة التضامن مثلما حدث في اتفاقية باريس لمواجهة التغييرات.

‏ويسعي الاتحاد في خططة إلى الوصولةالي مستوي صفر انبعاثات بمواجهة نقاط الضعف في المناخ.

‏ولدينا تقرير التصحر ومؤشرات الفيضانات والتحضر السريع وزيادة السكان كل ذلك يؤكد على ضرورة التحرك السريع والجماعي لانه ليس بمقدور دولة وحدها القيام بذلك.

‏وتابع: «لابد أن نصارع من أجل الحفاظ على هذا الاتحاد وهناك نماذج اقتصادية فضلي في دول جنوب وشمال وشرق البحر المتوسط ولابد أن نضع سياسات للتكيف على المستوي المحلي والاتحاد خاصة أننا قدمنا حزمة شاملة من الانبعاثات تقتضي أن يصدر تشريع للعيش في مرحلة انتقالية».

‏وبالفعل قدمنا أنظمة الزكيزة الأساسية في المؤتمر الخامس عشر للتنوع البيولوجي لمواجهة هذه التحديات والتي تخلق فرص جديدة للعمل في مجالات جديدة، لان الشباب في حاجة إلى النظر المستقبل بنظرة افضل لا تحمل لهم أي مخاوف مثلما من حق الاطفال أن يحصلون على حصتهم في الامان والغذاء.

‏وقال نبيل مصاروة وزير البيئة الاردني، إن دولة الاردن أعدت خطة ترتكز لسته قطاعات منها المياه والطاقة والنفايات وتشمل ٨٦ إجراء لمواجهة تحديات التغيرات المناخية تقوم عليها كافة الجهات الوطنية.

‏واكد أنه من خلال انعقاد هذا المؤتمر فإن لدينا فرصة ذهبية لجذب الانتباه والاستثمارات للحد من الظاهرة في ظل التراجع الاقتصادي الذي فرضته أزمة كورونا.