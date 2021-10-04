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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. قرار جديد من «الداخلية» بـ توجيه مأموريات لإستخراج الرقم القومى ( التفاصيل )

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إستجابة لإلتماسات المواطنين.. قرار جديد من «الداخلية» بـ توجيه مأموريات لإستخراج الرقم القومى ( التفاصيل ) إستجابة لإلتماسات المواطنين.. قرار جديد من «الداخلية» بـ توجيه مأموريات لإستخراج الرقم القومى ( التفاصيل )

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إستجابة لإلتماسات المواطنين، قررت وزارة الداخلية قيام قطاع الأحوال المدنية بـ توجيه المأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين، وذلك في اطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين :«قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل (مراكز تكنولوجية مُتنقلة) مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات ( القاهرة والشرقية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ والمنيا)» .

وأضافت: «كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى مركز شرطة «البرلس ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن» .

وتابعت :«كما تم إيفاد مأموريات لـ(7 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة- المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم»

وشددت :«كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية- شركات الإتصالات)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم» .

وأوضحت :«كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات («كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة») بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان»

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

المصرى اليوم

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