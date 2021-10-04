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موظفة أمام «الأسرة»: «عاتبته على زواجه من أخرى فكسرلي رجلي»

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موظفة أمام «الأسرة»: «عاتبته على زواجه من أخرى فكسرلي رجلي» موظفة أمام «الأسرة»: «عاتبته على زواجه من أخرى فكسرلي رجلي»

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نظرت محكمة الأسرة، دعوى أقامتها موظفة ضد زوجها، تطلب فيها الطلاق للضرر، إذ قالت في دعواه إنها تخشى على نفسها من معاملة زوجها السيئة واعتدائه عليها بالضرب.

ذكرت الموظفة في عريضة الدعوى، أن نوع الضرر الواقع عليها هو زواجه من أخرى دون علمها، وعندما واجهته وعاتبته بالزوجة الثانية، اعتدى عليها بالضرب وتسبب في إصابتها بكسر في قدمها. وتابعت المدعية بانها حررت محضرا ضد زوجها لإثبات واقعة الاعتداء عليها بالضرب وأرفقته بتقرير طبى يفيد بأن حالتها تستدعي للعلاج لمدة تتجاوز الـ21 يوما.

وأشارت المدعية بأن زوجها أخفى زواجه من الثانية لمدة عام ونصف ،وعندما علمت وواجهته لم يعتذر لها بل عاملها أسوء معاملة وأعتدى عليها بالضرب ولم يراعى بانه لديه 3أبناء منها وتركها دون الإنفاق عليها وعلى أولاده. وأضافت المدعية بانها تزوجت منذ 14عاما من موظف وزواجهما تم بعد قصة حب استمرت 3 سنوات ،وإنه نسى كل الذكريات والأيام الحلوة، وجرى وراء إرضاء أهوائه، ووصفت المدعية زوجها بالشخص الأناني الذي يبحث عن مصلحته دون مراعاة أولاده.

وقدمت المدعية للمحكمة خلال نظر المحكمة الدعوى صورة من المحضر المحرر ضد زوجها والذى يفيد اعتدائه عليها بالضرب ،وقيد عائلى يفيد زواجه من أخرى لعدم تمكنها من إحضار قسيمه زواجه. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة التأجيل لاستكمال تقديم المستندات.

المصرى اليوم

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