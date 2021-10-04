أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

Print
ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية في المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات على المواطنين، لضمان سلامة الغذاء وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني على المخابز والاسواق والمحال التجارية وكافة القطاعات الخدمية، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق عملية الانضباط.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة بالمنيا، أنه تم خلال الحملات تم ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة منها، 58 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى تموينية متنوعة)، كما تم ضبط 6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، حيث تنوعت المخالفات بين (منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية)، مؤكداً على استمرار جهود المديرية في تنظيم الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

التموين : احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي 6 أشهر

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزارة التموين: سعر كيلو الحلوى يبدأ من 65 جنيها.. وتخفيضات تصل لـ30%

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين يرد هل يوجد إضافة مواليد جدد على البطاقات التموينية؟

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز

وزير التموين: زيادة سعر الخبز في صالح المواطن.. ولن يتم السماح بتصدير الأرز