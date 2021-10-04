«الداخلية»: ضبط 36 قطعة سلاح ناري و138 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (36) قطعة سلاح نارى، و(138) قضية مخدرات وتنفيذ (41426) حكما قضائيا متنوعا.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 36 قطعة سلاح نارى، مع 29 متهما»، وأضافت: «تم تنفيذ (41426) حكما قضائيا متنوعا، كما تم ضبط (3) تشكيلات عصابية، ضمت (7) متهمين ارتكبوا (11) حادثا متنوعا، وتم ضبط (138) قضية مخدرات بإجمالى (144) متهما».

وتابعت: «كما تم القبض على هارب و17 آخرين للقيام بأعمال بلطجة، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (252) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تمت إعادة سيارة، كما تم ضبط (24858) مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية».