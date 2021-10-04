بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعربة «كارو» في المنيا

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أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بعربة كارو بالطريق الدائري أمام قرية طهنشا، بمركز المنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بتصادم سيارة رقم 5129 ن ا ب ملاكي «تمناية» بأخري كارو على الطريق الدائري أمام قرية طهنشا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

تسبب الحادث في إصابة 8 أشخاص بينهم 3 طلاب وطفل، وهم: سامح رؤوف صالح، 42 سنة، موظف، وصفاء إسحق جاد الله، 38 سنة، وفادي سامح رؤوف، 14 سنة، مقيمون بمركز ملوي، وديفيد أشرف مكرم، 20 سنة، وشقيقة مكرم، 23 سنة، وبيشوي سامح رؤوف 13 سنة، وشقيقة يوسف، 3 سنوات، وكيرلس أشرف مكرم، 15 سنة، مقيمون بالقاهرة.

تم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج والتحفظ على السيارة والعربة الكارو تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مروري في المنيا