عرض الفيلم التسجيلي «إيه الضحك ده» بنادي سينما الشباب بالهناجر السبت

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يستأنف نادي سينما الشباب الذي يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز فعالياته يوم السبت المقبل ٩ أكتوبر بالهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعرض النادي الفيلم التسجيلي «ايه الضحك ده؟ للمخرج محمد فاروق وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي احمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب يقيمه المركز القومي للسينما شهريآ بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب شهريآ ويقام النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالنادي.