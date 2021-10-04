هند صبري تكشف موعد عرض مسلسل «البحث عن علا»

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قالت الفنانة هند صبري أنها دائما ما تبحث عن زهد معين ووصلت لقناعة أن لا فرحة ستغيرها ولا حزن كذلك مشيرة إلى أنها تسعى دوماً لتكون ثابتة ومتصلة على قدر المستطاع .

وأوضحت هند ما قصدته بالمنشور الذي نشرته على صفحتها على إنستجرام مقتبسة قولاً للإمام الشافعي أنها لم تقصد أي شيء آخر على الاطلاق.

يذكر أن هند تقوم حالياً بتصوير فيلم «كيرة والجن» في بودابست الذي يتناول حياة الانجليز عام ١٩١٩ وقد وصفت بالفيلم بـ«الصعب جدًا جدًا».

وتابعت عن مسلسل «البحث عن علا»: أنه كان سبب في ارهاقها كثيراً بسبب أنها منتجته وبطلته في نفس الوقت وكشفت أنه سيتم عرضه أواخر العام على نيتفلكس متمنية أن ينال إعجاب الناس.