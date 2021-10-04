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حسن أبو الروس : لم أتوقع نجاح «مفيش منك»..وأحلم بتقديم شخصية أحمد زكي

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حسن أبو الروس : لم أتوقع نجاح «مفيش منك»..وأحلم بتقديم شخصية أحمد زكي حسن أبو الروس : لم أتوقع نجاح «مفيش منك»..وأحلم بتقديم شخصية أحمد زكي

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استضافت يارا العشري، في برنامجها الخلاصة، على راديو إنرجي 92.1، الفنان حسن أبوالروس.

وخلال الحلقة تحدث أبوالروس على أغنيته «مفيش منك»، وعلى النجاح الكبير الذي حققته في الفترة الأخيرة.

وقال أن الأغنية كانت صادقة وقدمها لأول مرة في حفل زفافه، ولم يكن يتوقع النجاح الذي وصلت له، وتابع قائلاً: «حبيت الأغنية من أول مرة، ونزلتها في فرحها، وبعدها حققت انتشار واسع وكبير عبر التيك توك، بجانب ملايين المشاهدات، ولذلك قررت أن أطرحها عبر كليب رسمي، به الكثير من اللقطات المصورة التي كانت منتشرة قبل ذلك».

وكشف ابوالروس عن تقديمه العديد من الأعمال الفنية وخاصة في الدراما قبل مسلسل «بـ100 وش» مؤكداً أن شهرته زادت بشكل أكبر عقب مشاركته في العمل.

وقال هناك الكثير من الشخصيات التي يتمنى تقديمها خلال مسيرته، ولكن أبرزهم أحمد زكي، قائلاً: «زكي مدرسة فن، ومن النجوم القليلين الذي نقول عليهم أنه نجم متكامل، في كل مرة كان بيتشكل في الشخصية التي يقدمها على الشاشة».

وبسؤاله عن طبيعة الفيلم الذي يرغب في تقديمه، قال: «فيلم اكشن كوميدي، يكون من بطولة نيللي كريم، دينا الشربيني، أحمد مكي، عمر السعيد».

المصرى اليوم

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