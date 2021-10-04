ضبط 34 مخالفة عدم ارتداء الكمامات بالمنيا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي في المنيا، حملات ميدانية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، شملت، المرور على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، والكافيهات، أسفرت عن غلق وتشميع مقهى مخالف لعدم اتباع الاجراءات الاحترازية، وتم ضبط 15 شيشة، وتحرير محضر اشغالات، كما تم المرور على عدد من المواقف بمدينة ملوى «موقف المنيا ـ موقف أبوقرقاص ـ والمحرص ـ ابشادات»، وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة المواطنين، وتطبيق مخالفة ارتداء الكمامة لغير الملتزمين، وتحرير 34 غرامة لعدم ارتداء كمامة.

من جانبه تابع المحافظ اللواء أسامة القاضي، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم الحملات الميدانية، لمتابعة مدى التزام المحال التجارية، وكافة المنشآت والقطاعات الخدمية، بمواعيد الغلق الشتوية، والمعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وتنظيم الحملات المختلفة لتحقيق الانضباط ومتابعة سير العمل لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.