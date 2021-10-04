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محافظ القليوبية يُتابع توسعة الطريق الدائري ومنظومة النظافة بالخصوص

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محافظ القليوبية يُتابع توسعة الطريق الدائري ومنظومة النظافة بالخصوص محافظ القليوبية يُتابع توسعة الطريق الدائري ومنظومة النظافة بالخصوص

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تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة والطريق الدائري ومدينة الخصوص، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة، لأعمال النظافة ورفع الإشغالات بمراكز ومدن المحافظة .

استهل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال توسعة الطريق الدائري بعد إزالة بعض المنازل المتعارضة بمدينة الخصوص، وصرف التعويضات المقررة، مشددا على إزالة القمامة من أعلى الطريق الدائري ونزلات ومطالع الطريق الدائري بالخصوص، وموجها بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال، وزيادة عدد النوبتجيات والعمل على مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع.

جاءت الجولة بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء مروان حبيب نائب مدير أمن القليوبية لقطاع جنوب، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

المصرى اليوم

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