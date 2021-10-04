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مناقشة حول العمل الحكومي وموازنة الأداء بـ«قصور الثقافة»

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مناقشة حول العمل الحكومي وموازنة الأداء بـ«قصور الثقافة» مناقشة حول العمل الحكومي وموازنة الأداء بـ«قصور الثقافة»

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اهتماما من وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بتنمية قدرات الكوادر الثقافية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة الدكتورة منال علام، أولى لقاءات فريق العمل المعني بتنفيذ لقاء على مصفوفة برنامج «العمل الحكومي وموازنة الأداء» مركزياً وإقليمياً بالهيئة.

وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، فإن ذلك يأتي لمناقشة تفاصيل آلية متابعة برنامج العمل وتوحيد مفاهيم عمل اللجنة وطرح آليات قياس الأداء للوصول إلى أداء حكومي متميز، داخل الصرح الثقافي لرصد وتتبع وتقييم الأداء لمعالجة نواحي القصور وربطها بالموازنة العامة للدولة، بما يضمن الكفاءة للمضي قدماً إلى تخصيص الموارد، ولتكون أساساً علمياً محفزاً على التميز الحكومي بشكل عام والمؤسسي بشكل خاص عبر تطبيق نماذج ومنھجیات وأدوات موحدة لدعم كفائتها وفاعلیتھا، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الإستراتيجية ومؤشرات الأداء، وعرض أهم المشكلات والصعوبات والعراقيل التي يتعرض لها أفراد اللجنة داخل أي موقع من المواقع الثقافية، لطرح حلول مناسبة لمعالجتها مع ضرورة الحرص على متابعة التطوير المستدام للأداء عبر أساليب تتميز بالدقة.

المصرى اليوم

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