أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ شمال سيناء : جميع مؤسسات الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء

Print
محافظ شمال سيناء : جميع مؤسسات الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء محافظ شمال سيناء : جميع مؤسسات الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له بمناسبة ذكري السادس من اكتوبر، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح ، لتوفير حياة كريمة في 20 محافظة مصرية تبلغ ميزانيته أكثر من 700 مليار، بينما قامت الدولة بضخ استثمارات وإقامة مشروعات في محافظة شمال سيناء بقيمة 650 مليار جنيه، حيث يوازي ما قامت مؤسسات الدولة بتنفيذه في سيناء ما تم تخصيصه لـ20 محافظة. لافتًا إلى أن هذا يدل على اهتمام الدولة بالتنمية والتعمير على أرض شمال سيناء في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في شتي القطاعات التنموية وعلي رأسها التجمعات التنموية والاسكان الاجتماعي والمنازل البدوية، فضلًا عن قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والاوقاف وغيرها.

كما أكد المحافظ مجددا على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم انفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية«من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة (التفاصيل)

الرئيس السيسي يصدر 6 قرارات جمهورية جديدة (التفاصيل)

السيسي يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

السيسي يبحث تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب يوجه رسالة للرئيس السيسي

الوفد الروسي المشارك في منتدى الشباب يوجه رسالة للرئيس السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان بقصر الاتحادية