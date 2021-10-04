محافظ شمال سيناء : جميع مؤسسات الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء

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قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن جميع مؤسسات وأجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف المحافظ، في تصريح له بمناسبة ذكري السادس من اكتوبر، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة في 20 محافظة مصرية تبلغ ميزانيته أكثر من 700 مليار، بينما قامت الدولة بضخ استثمارات وإقامة مشروعات في محافظة شمال سيناء بقيمة 650 مليار جنيه، حيث يوازي ما قامت مؤسسات الدولة بتنفيذه في سيناء ما تم تخصيصه لـ20 محافظة. لافتًا إلى أن هذا يدل على اهتمام الدولة بالتنمية والتعمير على أرض شمال سيناء في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في شتي القطاعات التنموية وعلي رأسها التجمعات التنموية والاسكان الاجتماعي والمنازل البدوية، فضلًا عن قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والتعليم والاوقاف وغيرها.

كما أكد المحافظ مجددا على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أنه تم انفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية«من كبارى وأنفاق وطرق وكهرباء ومياه وغيرها».