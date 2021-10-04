أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة تحسم الجدل: لن يتم تأجيل الدراسة وندرس تطعيم طلاب «الثانوية» بلقاح فايزر

Print
وزيرة الصحة تحسم الجدل: لن يتم تأجيل الدراسة وندرس تطعيم طلاب «الثانوية» بلقاح فايزر وزيرة الصحة تحسم الجدل: لن يتم تأجيل الدراسة وندرس تطعيم طلاب «الثانوية» بلقاح فايزر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه لا نية لوقف العام الدراسي الجديد حال تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا كما يروج البعض، موكدة أن 70%؜ من العاملين بالمدارس تلقوا لقاح كورونا مؤخرا، ولن يتم السماح لأحد بدخول المدارس دون تلقي اللقاح، وأما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، وتم تطعيم 35% من طلاب الجامعات حتى الآن من خلال 1100 مركز موزع على مستوى الجمهورية، ومتوقع زيادة النسبة مع بداية العام الدراسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى القاهرة، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات ، وتوجيه الشكر للإدارة الأمريكية لدعمها بعدد 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي تم استقبالها الأسبوع الماضي، ضمن خطة دعم تتضمن 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا متوقع أن تصل مصر نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من الوارد جدًا خلال الفترة المقبلة استخدام لقاح فايزر في تطعيم طلاب الثانوية العامة من سن 18 عاما، خاصة في ظل وجود توجه لتحصين تلك الفئة، مشيرة إلى أنه تم توفير 64 ثلاجة لتخزين لقاح فايزر تكفي 350 ألف جرعة.

وأضافت: استقرار إصابات كورونا والموجة الرابعة أقل موجة بها وفيات، نظرًا للتوسع في اللقاحات، موضحة أن وضع إصابات كورونا إذا استقر خلال شهر أكتوبر سيكون هناك انحسار في الموجة الرابعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر