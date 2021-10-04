وزيرة الصحة تحسم الجدل: لن يتم تأجيل الدراسة وندرس تطعيم طلاب «الثانوية» بلقاح فايزر

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أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه لا نية لوقف العام الدراسي الجديد حال تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا كما يروج البعض، موكدة أن 70%؜ من العاملين بالمدارس تلقوا لقاح كورونا مؤخرا، ولن يتم السماح لأحد بدخول المدارس دون تلقي اللقاح، وأما بالنسبة للتعليم الجامعي فقد تم تطعيم 95% بلقاح كورونا من العاملين بوزارة التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، وتم تطعيم 35% من طلاب الجامعات حتى الآن من خلال 1100 مركز موزع على مستوى الجمهورية، ومتوقع زيادة النسبة مع بداية العام الدراسي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى القاهرة، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، وتوجيه الشكر للإدارة الأمريكية لدعمها مصر بعدد 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر الأمريكي تم استقبالها الأسبوع الماضي، ضمن خطة دعم تتضمن 8 ملايين جرعة من لقاحي فايزر وموديرنا متوقع أن تصل مصر نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من الوارد جدًا خلال الفترة المقبلة استخدام لقاح فايزر في تطعيم طلاب الثانوية العامة من سن 18 عاما، خاصة في ظل وجود توجه لتحصين تلك الفئة، مشيرة إلى أنه تم توفير 64 ثلاجة لتخزين لقاح فايزر تكفي 350 ألف جرعة.

وأضافت: استقرار إصابات كورونا والموجة الرابعة أقل موجة بها وفيات، نظرًا للتوسع في اللقاحات، موضحة أن وضع إصابات كورونا إذا استقر خلال شهر أكتوبر سيكون هناك انحسار في الموجة الرابعة.