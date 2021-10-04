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بينها 2015 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: 5712 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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بينها 2015 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: 5712 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة بينها 2015 تجاوز سرعة ..«شرطة المرور»: 5712 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 5712 مخالفة مرورية متنوعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5712) مخالفة مرورية متنوعة».

وأضافت: «من بين المخالفات (2015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(212) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) مخالفات الدراجات النارية، (25) مخالفة موقف عشوائى، و(33) مخالفة لشروط التراخيص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية».

المصرى اليوم

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