«القابضة للمياه»: تجهيز محطات الرفع وشبكات الصرف بسيناء للحصول على شهادة TSM الدولية

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أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حرص الشركة على تطوير كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل جودة ممكنة.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة ورشة عمل بقطاع جنوب سيناء، من خلال إدارة الدعم الفني ل TSM بالشركة القابضة، بمشاركة مديري الصرف الصحي ومديري محطات الرفع ومديري شبكات الصرف الصحي، وتهدف الورشة لتجهيز عدد (٥) محطات وشبكات الصرف الصحي لمدينتي (شرم الشيخ ومدينة الطور ).

وأكد الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تجهيز جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الرفع وشبكات الانحدار على مستوى جميع شركات الشركة القابضة للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، تنفيذًا لخطة عمل الشركة القابضة بقطاع التشغيل والصيانة.

وقال أن الورشة تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية لمحطات الرفع، والتشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي، وإتباع تعليمات التشغيل والصيانة القياسية لجميع مراحل التشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات.

وأوضح أن حصول محطات الصرف الصحي على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM من أهم مؤشرات كفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.

وقال المهندس ناصر طه، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدمة بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.