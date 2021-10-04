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مياه "فرج المساعد" الجوفية.. "أمانة جدة" تبشّر بحلول عاجلة خلال شهر

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تسرُّب بالمخطط جرَّ وراءه استياء السكان.. عطلة مرورية وخوف من الأوبئة

مياه

طالب سكان مخطط "فرج المساعد" بحي قويزة- جنوب شرقي جدة، بحل مشكلة تسريب المياه التي لا تزال مستمرة.

وفي التفاصيل، قال السكان: "حضر للموقع مختصون من شركة المياه الوطنية، وأخبرونا بأن هذه مياه جوفية وليس لشركة المياه الوطنية علاقة بها، ثم تمّ التواصل مع الأمانة على الرقم (٩٤٠)، وأفادوا بأن مسؤوليتهم فقط مياه السيول، وأن هذه المياه لا تخصهم"، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لإنهاء هذه المياه التي عطلت الحركة المرورية وقد تسهم في انتشار الأوبئة.

"سبق" تواصلت مع شركة المياه الوطنية، وأكّدت أنه لا تسريب من شبكات المياه، ثم تواصلت مع أمانة جدة؛ حيث أكّد المتحدث الرسمي للأمانة محمد البقمي؛ أن هذا الحي يقع ضمن الأحياء التي لا تغطيها الصرف الصحي، وارتفع فيها منسوب المياه الجوفية؛ ما تسبّب في تضرُّر الطرق والمرافق العامة، ولحين تنفيذ الحلول النهائية من الجهة المعنية، تعمل الأمانة على تنفيذ حلول عاجلة للتخفيف من معاناة السكان ولحماية المرافق العامة، التي تشمل تنفيذ خطوط لتصريف المياه السطحية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال شهر.

مياه

مياه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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