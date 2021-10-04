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وزير المالية: مزايا تحفيزية للصناعة الوطنية وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي

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وزير المالية: مزايا تحفيزية للصناعة الوطنية وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي وزير المالية: مزايا تحفيزية للصناعة الوطنية وتعظيم مساهماتها في الناتج القومي المحلي

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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاثنين، أننا حريصون على تعظيم جهود تحفيز الاستثمار، من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية بمنظومتى الضرائب والجمارك؛ للتيسير على مجتمع الأعمال، جنبًا إلى جنب مع إقرار العديد من المزايا التحفيزية للملتزمين بالضوابط والإجراءات الجمركية المقررة.

أضاف الوزير، أنه تم إقرار مزايا تحفيزية جديدة للمشروعات والمنشآت التي تعمل بنظام السماح المؤقت من المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتي تلتزم بالضوابط المقررة؛ بما يُسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتعظيم مساهماتها في الناتج القومى المحلي، ويخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، على نحو يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، ويرفع معدلات النمو بشكل مستدام؛ من أجل الإسهام الفعَّال في تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إعفاء المشروعات والمنشآت الملتزمة بتطبيق الضوابط والإجراءات المقررة بنظام السماح المؤقت، من الضريبة الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم، بصفة مؤقتة، للمواد الأولوية والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها وإعادة تصديرها، مقابل ضمانة بنسبة لا تقل عن ٦٠٪ من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك بالنسبة للأقمشة الجاهزة أو توابع الألبسة، على ألا تقل الضمانات النقدية أو المصرفية على ٣٠٪ منها.

أشار الوزير إلى أننا نستهدف ضم الشركات الملتزمة بالضوابط المحددة بنظام السماح المؤقت إلى قائمة «الفاعل الاقتصادي»؛ للتمتع بالمنح والمزايا المقدمة لهم ومنها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة، والكشف والمعاينة، وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومتابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجيستى يُساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي.

وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه في حالة المطابقة على عينات صاحب الشأن، تقوم الإدارة المعنية بالمصلحة بمطابقة العينات التي تم حجزها من الأصناف المصدرة بجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة بشهادات الوارد، وذلك في حالة الشك بوجود غش أو تدليس أو عند وجود أسباب مبررة يقبلها مدير عام الوحدة الفرعية للسماح المؤقت المختص أو رئيس الوحدة المركزية للسماح المؤقت ورد الضريبة على أن يتم تسليم تلك العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية؛ بما يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، وتقليل زمن الفحص.

المصرى اليوم

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