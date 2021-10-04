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هيئة قضايا الدولة تهنيء بالذكري 48 لنصر 6 أكتوبر

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هيئة قضايا الدولة تهنيء السيسي بالذكري 48 لنصر 6 أكتوبر هيئة قضايا الدولة تهنيء بالذكري 48 لنصر 6 أكتوبر

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يهنىء المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم بحلول الذكرى الثامنة والأربعين لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في السادس من اكتوبر عام 1973 على العدو الصهيوني وعبور خط بارليف المنيع في ست ساعات بمعجزة عسكرية بكل المقاييس أعادت فيها قواتنا المسلحة الكرامة والعزة لمصرنا الحبيبة والأمة العربية جمعاء، توحدت فيها إرادة المصريين لاستعادة أرض سيناء لحضن الغالية.

سائلين المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأبية الانتصارات في شتى المجالات وأن يحفظها الله قيادة وشعبًا من كل سوء في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المصرى اليوم

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