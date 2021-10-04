إجراء أول عملية لاستئصال ورم بالثدي في «الكرنك الدولي»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، انه بالتزامن مع الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، أُجريت لأول مرة عملية ناجحة لاستئصال ورم بالثدي بمستشفى الكرنك الدولي (مستشفى الأقصر العام سابقاً) والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية. نجح الفريق الطبي لقسم جراحة الأورام، في إجراء العملية، بمشاركة كل من: الدكتور/ محمد سعد أخصائي جراحة الأورام بالمستشفى، وبمشاركة متميزة من أخصائي التمريض: ماجد جرجس، جابر جابر عبدالهادي.

أجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بتكلفة مساهمة 300 جنيه فقط سددتها المريضة.

كما أعلنت الرعاية الصحية بالأقصر، أنه لأول مرة بمستشفيات الهيئة يتم تشغيل عيادات «أورام الثدي» للكشف وعلاج أورام الثدي، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

ويتم الكشف بعيادات أورام الثدى عن طريق جهاز «الماموجرام»، الذي يصور الثدي بالأشعة للكشف عن أورام من خلال الكشف عن الكُتَل المميزة أو التكلسات الصغيرة.