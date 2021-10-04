محافظ الفيوم يناقش مع الرائدات ومتطوعات «القومي للمرأة» التوسع في التطعيم بلقاح كورونا

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عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً موسعاً مع الرائدات الريفيات، والرائدات الصحيات، ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، لمناقشة خطة التوسع في التطعيم بلقاح «كورونا»، ضمن مبادرة المحافظة «التطعيم من حقك.. يوصل لحد عندك» وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن، ورؤساء مجالس المدن، والأستاذة ليلى طه قاسم مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ومشرفات ومتابعات الفرع.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الاجتماع يهدف إلى توظيف جهود الرائدات الريفيات والصحيات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، وتطويع تعاملهن المباشر مع المواطنين بمختلف القرى والنجوع، في تنفيذ خطة المحافظة نحو التوسع في التطعيم بلقاح كورونا، وذلك من خلال حملات طرق الأبواب والتوعية المباشرة للمواطنين في منازلهم بضرورة تلقي اللقاح، وكذلك التوسع في الفرق الثابتة والمتحركة للتطعيم، للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح بالقرب من محل إقامتهم.

أعرب محافظ الفيوم عن تقديره لجهود الرائدات الريفيات والصحيات ومتطوعات المجلس القومي للمرأة، في حملات التوعية المختلفة، وثقته الكاملة في إنجاز أهداف الخطة بكفاءة وسرعة، مؤكداً ضرورة أن تكون حملات طرق الأبواب للتوعية بالتطعيم بلقاح كورونا موجهة بشكل قوي وحقيقي، للوصول باللقاح إلى جميع أهالي المحافظة ممن تجاوزوا الـ18 عاماً، مع وضع أولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير اللقاح لهم بالقرب من منازلهم من خلال فرق التطعيم الثابتة والمتحركة، وكذلك التيسير على غير القادرين على الحركة من خلال توفير اللقاح لهم بمنازلهم.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوحيد رسالة التوعية بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة، من التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومجالس المدن، والرد على جميع الأسئلة وتفنيد الشائعات، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بوضع مستهدف يومي لتنفيذ خطة التطعيم بكل وحدة محلية، مشدداً على ضرورة التشبيك بين جميع الجهات، والتركيز، وتكثيف الجهود، والمتابعة اليومية، للوصول إلى أفضل النتائج، وتقليل المدة التي يكون فيها المواطن عرضة لخطر الإصابة بالفيروس.

كما أكد محافظ الفيوم، على تسخير جميع إمكانيات المحافظة، لتنفيذ خطة التوسع في التطعيم بكفاءة وفعالية، وضمان حصول جميع المواطنين على اللقاح في أسرع وقت، وأعلن «الأنصاري» عن رصد مكافأة مالية لكل رائدة أو متطوعة تصل إلى المستهدف من التطعيم بقريتها وإنهائه خلال أقل من شهر، وكذلك رصد مكافأة مالية لكل مجلس مدينة يحقق 100 % من مستهدف التطعيم بجميع وحداته القروية.

وكشف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، عن تشكيل لجنة بكل مركز من مراكز المحافظة، خلال الاجتماع، تضم ممثلين عن مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة ومجلس المدينة، للبدء في تنفيذ خطط التوعية والتطعيم بلقاح كورونا.