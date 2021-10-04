جريمة في حفل زفاف أبوالنمرس .. تفاصيل مقتل شاب دافع عن شرف أخته حتي الموت

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لقي شاب مصرعه، في حفل زفاف بمنطقة أبوالنمرس جنوب الجيزة، بسبب رفضه تحرش 3 متهمين بشقيقته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم، وتم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

كانت شرطة مباحث الجيزة قد تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة، في حفل زفاف في منطقة أبوالنمرس، وسقوط قتيل، فانتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة «مصطفى. م»، 22 سنة، وسط بركة من الدماء.

جثة شاب بارمنت غرب الأقصر - صورة أرشيفية

وبالفحص تبينت إصابة المجني عليه بتهشم في الجمجمة إثر ضربه بآلة حادة، وقالت التحريات إن المجني عليه كان بصحبة شقيقته في حفل الزفاف، وشاهد المتهمين يحاولون التحرش بشقيقته، وعندما تصدى لهم ودافع عنها، تشاجروا معه، وقاموا بضربه على رأسه بحجر كبير، فسقط على الأرض وضربه باقي المتهمين بآلة حادة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقالوا لم نقصد قتله، فهي كانت مجرد مشاجرة، وأمرت النيابة العامة بدفن جثة المجني عليه، وطالبت رجال المباحث باستكمال التحريات في الواقعة.

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