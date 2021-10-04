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«صحة الأقصر» تتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحملة «معا نطمئن سجل الآن»

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«صحة الأقصر» تتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحملة «معا نطمئن سجل الآن» «صحة الأقصر» تتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحملة «معا نطمئن سجل الآن»

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أجرى الأستاذ الدكتورطاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية بإدارة أرمنت، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومتابعة فعاليات حملة «معا نطمئن- سجل الآن» وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمراكز الشباب لاعطاء لقاح في الأقصر.

حيث تفقد أيوب ادارة ارمنت وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتدائهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وتوافر الكميات اللازمة من اللقاح بمراكز التطعيم ومراجعة عملية تسجيل الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا بمختلف مناطق ومراكز الأقصر.

كما اطمأن وكيل الوزارة على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وتم التأكد من انتظام العمل وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين، وتم التأكد من إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى، مؤكدا على استمرارية متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،ومتابعة مدى الإقبال على مراكز الشباب بمختلف الإدارات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في الأقصر.

المصرى اليوم

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