تدشين أول مدرسة مصرية للفنون في نيويورك

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افتتح الفنان المصرى د. رضا عبدالرحمن أول مدرسة مصرية لتعليم الفنون بولاية نيويورك والتي حملت اسم «بورتريه».

وقال عبدالرحمن على نقل الثقافة والحضارة المصرية والتبادل المشترك امرا هاما يعطي زخماً للحياة الثقافية ويؤكد المشتركات بين الأجناس والأعراق وكيف للفن أن يكون جسراً هاماً للسلام والوئام بين الشعوب.

وأكدت السيدة رشا طاهر مدير المدرسة ترحيب المؤسسات الثقافية بالمدينة بهذا الإنجاز وثقتهم بأن هذه المدرسة سوف تكون إضافة كبيرة للمشهد التشكيلي في المدينة.

أحيت حفل الافتتاح عازفة الفلوت الشهيرة إيمي باكوس والتي تحمل الكثير من الولاء لمصر أثناء دراستها بها في مرحلة الماجستير، كما ألقى الدكتور رينيه أستاذ الدراسات الإنسانية بجامعة بيجمتون كلمة أكد خلالها أن المدرسة ستكون قبلة للدارسين بالجامعة لأن الفن جزء رئيسي في الدراسة.