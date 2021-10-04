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نجوم بوليوود يدعمون شاروخان بعد القبض على نجله في قضية مخدرات

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نجوم بوليوود يدعمون شاروخان بعد القبض على نجله في قضية مخدرات نجوم بوليوود يدعمون شاروخان بعد القبض على نجله في قضية مخدرات

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أطلق عدد من مشاهير بوليوود هاشتاج لدعم النجم الهندي شاروخان بعد إلقاء القبض على نجله «آريان خان» قبل أيام في قضية تداول مخدرات.

وحمل الهاشتاج اسم «#WeStandWithSRK» أو «نقف مع شاروخان» عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للدعوة للإفراج عن «آريان» وبيان موقفه القانوني.

ومن النجوم الذين دعموا «شاروخان» ونجله: بوجا باهات وهانزال ميتا وشوشيرتا كيروشنامورثي، وغيرهم.

نجل شاروخان

وتواصل السلطات الهندية التحقيق مع «آريان خان» نجل نجم بوليوود شاروخان، الذي تم إلقاء القبض عليه متورطا في قضية مخدرات.

نجل شاروخان

وكانت قوات مكافحة المخدرات في الهند ألقت القبض على آريان وآخرين من أجل استجوابهم بعد تواجدهم في حفل اُقيم على متن سفينة «الامبراطورة» السياحية، حيث تم تداول مخدرات على متنها بحسب تقارير إعلامية صادرة في مدينة مومباي الهندية.

وتوجه آريان خان لإجراء التحاليل الطبية وفحص المخدرات.

ونفى نجل شاروخان اشتراكه في تداول المخدرات ولكن التحقيقات مازالت مستمرة من أجل التوصل لموقفه القانوني.

المصرى اليوم

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