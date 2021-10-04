المؤبد لنجار قتل طفلته الرضيعة انتقاما من زوجته بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكى، وأمانة سر تامر عبدالعظيم، بمعاقبة نجار مسلح، بالسجن المؤبد، لإدانته بقتل نجلته الرضيعة إنتقاما من زوجته لرفضها الرجوع إليه، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

تعود أحداث الواقعة لشهر أبريل الماضى، بتلقى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الإبراهيمية بلاغا من «أ. أ» 20 عاما، مقيمة دائرة المركز، تتهم زوجها «م. ر»23 عاما، نجار مسلح، بخطف طفلتها منها ودفعها أرضا بعد ضربها برأسه، وتوفيت الطفلة بعد يومين من دخولها المستشفى متأثرة بإصابتها.

وبالفحص تبين وجود خلافات بين الزوجين، تركت الزوجة على إثرها منزل الزوجية، فحاول الزوج إجبارها على العودة للمنزل بالقوة، وذهب إلى منزل أسرتها لكنها رفضت وأصرت على الطلاق، فقام بخطف الطفلة منها، وضربها ودفعها أرضا، انتقاما من زوجته.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم ضبط الزوج المتهم، وحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.