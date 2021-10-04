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افتتاح أسبوع الأفلام الهندية بسينما الهناجر

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افتتاح أسبوع الأفلام الهندية بسينما الهناجر افتتاح أسبوع الأفلام الهندية بسينما الهناجر

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في إطار الاحتفال بمرور 75 عام على استقلال الهند، افتتح أمس اسبوع الفيلم الهندي بسينما الهناجر«بساحة الأوبرا» التابعة لصندوق التنمية الثقافية، وذلك بمشاركة السيد أشيش جوبنا نائب السفير الهندي بالقاهرة، والسيد محمد هاشم مدير مركز مولانا آزاد الثقافي، حيث يقام الأسبوع خلال الفترة من 3 أكتوبر حتى 6 أكتوبر الجاري، ويتضمن عرض أربعة أفلام سينمائية طويلة مصحوبة بالترجمة العربية.

وفي كلمته الافتتاحية وجه نائب السفير الشكر لوزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية على التعاون الدائم والمثمر في تنفيذ الفعاليات الثقافية المختلفة، وأشار إلى أن أسبوع الأفلام الهندية سيشهد عرض عدد من الأفلام الهندية المتميزة والتى تعبر عن تطور الإنتاج السينمائي في الهند من خلال سينما بوليود، وذلك بالتزامن مع مرور 75 عام على استقلال دولة الهند.

جدير بالذكر أن أسبوع الأفلام الهندية يتضمن عرض أفلام «Chade India»، «Swades»، «Dhoom-2» ،«Jodha Akhbar» وذلك على مدار أربعة أيام في تمام الساعة الخامسة مساءً في الفترة من 3 إلى 6 أكتوبر الجاري بسينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية.

المصرى اليوم

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