بمشاركة 35 لاعبًا بـ3 طرازات.. انطلاق مسابقة القوارب الشراعية بالإسكندرية الأحد

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يقيم نادي اليخت المصري بالإسكندرية برئاسة اللواء إبراهيم خليل، احتفالية كبيرة بمناسبة الاحتفال باليوم البحري انتصارات اكتوبر المجيدة، الأحد المقبل، باشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبوالسعود.

وقال على البارودي رئيس لجنة الإعلام في النادى، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن الاحتفال يبدأ صباح الأحد المقبل بالميناء الشرقي للإسكندرية، حيث تقام مسابقات للقوارب الشراعية طرازات ليزر ستاندرد وليزر ريديال واوبتمست بعدد 35 لاعبًا ولاعبة، يشارك فيها ثلاث فرق هم القوات البحرية المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ونادي اليخت المصرى.

وأضاف أنه في الخامسة مساء تقام مراسم الاحتفال بتكريم الفائزين في المسابقة، حيث يقدم الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كأس القوات البحرية، كما يقوم الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقديم كأس الأكاديمية، وكذلك يقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كأس وزارة الشباب والرياضة، كما يتم توزيع الميداليات التذكارية على المشاركين والمنظمين.

كما يشارك في الاحتفال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف،والدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية والضيوف وأعضاء النادي.