أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي »

Print
مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك» مرتضي منصور:«مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي »

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ابدي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي ، والصادر بحقه بقرار بالايقاف والاستبعاد من الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة، استيائه من حالة التخبط والعشوائية والفوضى الادارية داخل القلعة البيضاء واصرار اللجنة الراهنة على قلب الحقائق

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»، مؤكدا ان هدفهم الخفي هو الابقاء على النادي داخل نفق الازمات والمشاكل بدليل البيانات والتصريحات التي يحاولون ترويجها بان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية سليمة رغم ان الوزارة طبقت اللوائح والقوانين وتيقنت من عدم صحة الاجراءات

وطالب مرتضي منصور السمرى ولبيب بدخول الانتخابات المقبلة كي يعرفوا حجمهم بين اعضاء النادي، مؤكدا ان اصرار السمري وحسين لبيب على موقفهم ضد وزارة الشباب والرياضة يؤكد ان نادي الزمالك مخطوف والبعض لهم مصلحة في دخوله نفق مظلم

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

روقا: فوجئت بتجديد تعاقدي مع الزمالك

روقا: فوجئت بتجديد تعاقدي مع الزمالك

الغندور يكشف حيلة النقاز في خداع الزمالك والحصول على 600 ألف دولار

الغندور يكشف حيلة النقاز في خداع الزمالك والحصول على 600 ألف دولار

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع محمود علاء

مران الزمالك.. كارتيرون يعقد جلسة مع محمود علاء