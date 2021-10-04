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ابدي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، والصادر بحقه بقرار بالايقاف والاستبعاد من الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضة، استيائه من حالة التخبط والعشوائية والفوضى الادارية داخل القلعة البيضاء واصرار اللجنة الراهنة على قلب الحقائق

وقال منصور في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مش عارف حسين لبيب وحسين السمري عايزين اية من نادي الزمالك»، مؤكدا ان هدفهم الخفي هو الابقاء على النادي داخل نفق الازمات والمشاكل بدليل البيانات والتصريحات التي يحاولون ترويجها بان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية سليمة رغم ان الوزارة طبقت اللوائح والقوانين وتيقنت من عدم صحة الاجراءات

وطالب مرتضي منصور السمرى ولبيب بدخول الانتخابات المقبلة كي يعرفوا حجمهم بين اعضاء النادي، مؤكدا ان اصرار السمري وحسين لبيب على موقفهم ضد وزارة الشباب والرياضة يؤكد ان نادي الزمالك مخطوف والبعض لهم مصلحة في دخوله نفق مظلم