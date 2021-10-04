أخبار عاجلة

مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة -
نقص فيتامين "ب 12" يتسبب في مضاعفات خطيرة على السمع والأعصاب -
طُرق شمال الرياض تصارع للبقاء.. إتلاف ودمار تحت عجلات "شاحنات نقل الرمال" بشقراء -
"المرور": ضبط قائد شاحنة توقَّف وسط الطريق مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر -
جمعية أيتام الجبيل تدرب مستفيديها على التجارة الإلكترونية -
الكرات الثابتة هدف الأخضر أمام الصين .. و"الشهراني" برفقة الجهاز الطبي -
اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في دورتها الثالثة -
"تقويم التعليم" تمنح "أم القرى" الاعتماد المؤسسي الكامل -
بهدفي "بنزيما" و"مبابي " في مرمى إسبانيا.. فرنسا تتوج بـ "اللقب الأوروبي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«شوشة»: إنشاء 40 منزلًا بدويًا بوسط سيناء بتكلفة 22.6 مليون جنيه

Print
«شوشة»: إنشاء 40 منزلًا بدويًا بوسط سيناء بتكلفة 22.6 مليون جنيه «شوشة»: إنشاء 40 منزلًا بدويًا بوسط سيناء بتكلفة 22.6 مليون جنيه

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التوسع في إنشاء المنازل البدوية، بهدف دعم الاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وخاصة منطقة وسط سيناء.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إنشاء 40 منزلًا بدويًا من بينها 25 منزلًا بمدينة الحسنة، و15 منزلًا في تجمع الاصابعة بقرية القصيمة بوسط سيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 22.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل منزل يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام وحوش بمساحة 120 متر«80 متر للمنزل-40 متر للحوش» كامل المرافق.

وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من انشاء 25 منزلًا بدويًا آخرين في مدينة نخل بتكلفة 9.3 مليون جنيه، مؤكدًا أنه خلال العام الحالي تم طرح عدد 55 منزل من بينها 15 منزل بالحسنة، و15 منزلًا بنخل، و25 منزلًا أخرى بقرية الظهير بالشيخ زويد، بتكلفة تبلغ 27.5 مليون جنيه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أحمد ناجي: «مفيش حارس يقدر ينافس الشناوي»

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

أردنيات يلجأن لتجربة الزراعة المائية بدلًا من الزراعة التقليدية

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

دينا تحلم بـ«رخصة من الحي».. بنت إسكندرية تصنع الحلويات وتبيعها للمارة والطلاب

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين

مروة كمال عبدالحميد تطلق مبادرة «فرسان النيل».. وجوائز رمزية للطلاب المثاليين