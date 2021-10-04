«شوشة»: إنشاء 40 منزلًا بدويًا بوسط سيناء بتكلفة 22.6 مليون جنيه

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، التوسع في إنشاء المنازل البدوية، بهدف دعم الاستقرار في مختلف مناطق المحافظة، وخاصة منطقة وسط سيناء.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إنشاء 40 منزلًا بدويًا من بينها 25 منزلًا بمدينة الحسنة، و15 منزلًا في تجمع الاصابعة بقرية القصيمة بوسط سيناء بتكلفة إجمالية تبلغ 22.6 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن كل منزل يتكون من غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام وحوش بمساحة 120 متر«80 متر للمنزل-40 متر للحوش» كامل المرافق.

وأشار إلى أنه يجرى الانتهاء من انشاء 25 منزلًا بدويًا آخرين في مدينة نخل بتكلفة 9.3 مليون جنيه، مؤكدًا أنه خلال العام الحالي تم طرح عدد 55 منزل من بينها 15 منزل بالحسنة، و15 منزلًا بنخل، و25 منزلًا أخرى بقرية الظهير بالشيخ زويد، بتكلفة تبلغ 27.5 مليون جنيه.