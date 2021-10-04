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مايكل أوين : 4 أسباب تجعل محمد صلاح أفضل لاعبي العالم

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مايكل أوين : 4 أسباب تجعل محمد صلاح أفضل لاعبي العالم مايكل أوين : 4 أسباب تجعل محمد صلاح أفضل لاعبي العالم

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لا يزال نجوم العالم كله يتغنون بالأسطورة المصري محمد صلاح، بعد تألقه اللافت مع فريقه ليفربول خلال مباراة مانشستر سيتي، التي أُقيمت مساء أمس الأحد.

وتعادل ليفربول على أرضه مع ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2- 2، وسجل «صلاح» هدفاً عالمياً، كما صنع الهدف الأول لزميله ساديو ماني.

وأشاد أسطورة منتخب إنجلترا وفريق ليفربول السابق، مايكل أوين، بـ«صلاح» عقب تألقه في مباراة ليفربول، وتحدث عن 4 صفات مميزة في «صلاح» كلاعب كرة قدم تجعله ضمن أفضل نجوم العالم.

وكتب «أوين»، عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، اليوم الإثنين : «قوة، مهارة، توازن، وإنهاء للهجمات بشكل رائع، لهذه الأسباب يتواجد (صلاح) ضمن أفضل لاعبي العالم».

وأضاف «أوين» : «(صلاح) استثنائي».

المصرى اليوم

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